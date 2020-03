V Sloveniji potrdili 414 primerov okužbe

Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri skupno 414 osebah v Sloveniji, kar je 31 več kot v soboto. Kot so še objavili na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so doslej opravili skupno 13.098 testiranj.V soboto je bilo do 14. ure po državi skupaj potrjenih 383 okužb, opravili pa so 12.162 testiranj.

Po epidemioloških podatkih, ki jih je NIJZ prejel danes do 10. ure, 144 obolelih prihaja iz osrednjeslovenske regije, 73 iz savinjske, 57 iz jugovzhodne Slovenije, 37 iz podravske, 28 iz gorenjske, 16 iz koroške, 13 iz primorsko-notranjske, 11 iz pomurske in obalno-kraške, šest iz goriške ter po pet iz posavske in zasavske regije.

Največ okuženih med občinami je še vedno v Ljubljani, skupaj 92, sledita Šmarje pri Jelšah (45) in Metlika (25). Število okuženih se je v Ljubljani od sobote povečalo za sedem, v Šmarju pa za štiri.

Šest obolelih je tujih državljanov. Med obolelimi je 201 ženska in 211 moških. Doslej je zaradi covida-19 v Sloveniji umrl en človek, to je bil že pred dnevi starejši oskrbovanec metliškega doma upokojencev.

Največ obolelih je v starostni skupini od 30 do 49 let, skupaj 138. Najmanj jih je v skupini do 15 let, in sicer 22.