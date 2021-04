V Sloveniji potrdili 745 okužb

V sredo so v Sloveniji opravili 4258 PCR testov in ob tem potrdili 745 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 15,5 odstotka, je sporočila vlada. Včeraj so opravili tudi 25.628 hitrih antigenskih testov. V bolnišnicah zdravijo 620 covidnih bolnikov, od tega 154 na oddelkih za intenzivno terapijo. Umrlo je 11 covidnih bolnikov. V domačo oskrbo pa so odpustili 59 oseb, prav toliko so jih na novo sprejeli v bolnišnice.

Po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je sedemdnevno povprečje števila okužb se je zmanjšalo na 684, dan prej je bilo 706.