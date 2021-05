V Sloveniji potrdili nova primera brazilskega in indijskega seva

V Sloveniji so med 2. in 8. majem potrdili nova primera brazilskega in indijskega seva novega koronavirusa. Gre za tretji oz. drugi primer teh različic. Oba primera sta povezana z bivanjem v tujini, sprejeti so že bili ustrezni ukrepi.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v sodelovanju s kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana do 17.

maja sicer zaznal 55 različic virusa, je povedala Maja Bratuša na novinarski konferenci o covidu-19. Prevladuje angleška različica, ki je bila prisotna v 97,6 odstotka primerov analiziranih vzorcev.Južnoafriško različico pa so do sedaj zaznali v šestih primerih, medtem ko so nigerijsko različico odkrili pri 25 osebah, toda ne opažajo naraščanja njene pojavnosti.