V Sloveniji potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dihurju

Strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega inštituta na ljubljanski veterinarski fakulteti so potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dihurju. Gre za prvo okuženo domačo žival v Sloveniji. Dihur, ki živi v gospodinjstvu, kjer je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, je imel prebavne težave. Namestnik predstojnika inštituta Uroš Krapež je sporočil, da je bila okužena žival zaprta v gospodinjstvu z lastniki in da zato ni predstavljala nevarnosti za širjenje okužbe. Izpostavil je, da se poleg ljudi s tem virusom lahko okužijo tudi dihurji in njihovi sorodniki minki ter hrčki, redko tudi mačke in psi, kar pa ne predstavlja nevarnosti za prenos okužbe na ljudi.

Po njegovih besedah je šlo pri okužbi z živali na človeka na Nizozemskem in Danskem za izjemo, saj bo bili oskrbovalci dnevno v tesnem stiku tudi z več kot tisoč okuženimi živalmi.