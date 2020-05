V Sloveniji so včeraj ob 1449 testiranjih potrdili tri nove okužbe z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi eno smrtno žrtev. Dosedanje število ugotovljenih okužb se je povečalo na 1448, število smrtnih žrtev pa na 99. Hospitaliziranih je 53 oseb, tri manj kot v ponedeljek, 14 jih leži na intenzivni negi, prav tako tri manj kot v ponedeljek. Iz bolnišnice so včeraj odpustili dve osebi, skupno doslej 246.