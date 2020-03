V Sloveniji je danes do 14. ure potrjenih 253 okužb s koronavirusom. V zadnjih 24 urah so odkrili 34 novih okužb. Opravljenih je bilo 6712

testiranj, so objavili na spletnih straneh vlade.

Do včeraj je bilo okuženih 219 ljudi. Največ jih je je bilo v starostni skupini od 30 do 49 let, in sicer 73, je vlada včeraj sporočila na Twitterju, okuženih pa je bilo 107 žensk in 109 moških.