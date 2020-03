V Sloveniji prepoved gibanja in zbiranja

Slovenska vlada je sinoči v skladu z napovedjo sprejela odlok o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah, da bi s tem zajezila širitev okužb s koronavirusom. Odlok, ki je stopil v veljavo opolnoči, predvideva nekatere izjeme, ki med drugim dovoljujejo dostop do službe, opravljanje gospodarskih dejavnosti, dostop do lekarn, do bolnic in do najbližje trgovine z živili. V bistvu gre za omejevalne ukrepe, ki so precej podobni tistim v Italiji.

Izjeme v odloku se bodo izvajale samo za posameznike, čeprav bo tudi tu nekaj izjem. Za družine oz. tiste, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, omejitev na eno osebo ne velja. »Poleg tega smo v odloku določili, da je možno del teh dostopov in opravil, ki so potrebna, opravljati tudi v skupinah do pet oseb, v kolikor so te stvari podprte z zahtevami civilne zaščite, potrebna zaradi državnih in drugih ukrepov ter za nujne primere,« je pojasnil notranji minister Hojs. Globe za kršitelje bodo visoke nekaj čez 400 evrov.