V Sloveniji prijeli morilca italijanskega policista

Kriminalisti Uprave kriminalistične policije so skupaj s koprskimi policisti in kriminalisti na območju Policijske uprave Koper v sredo, 16. februarja, izsledili in prijeli italijanskega državljana, za katerim so italijanski pravosodni organi izdali evropski nalog za prijetje in predajo, ker je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora policista.

Kriminalisti so prijetega privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru na zaslišanje, ki je zoper njega odredil pripor. Začeli so se tudi postopki za njegovo izročitev italijanskim pravosodnim organom, so zapisali na spletni strani slovenske policije.