V Sloveniji prostovoljno samotestiranje za šolarje

Od ponedeljka bodo v Sloveniji v lekarnah na voljo brezplačni testi za samotestiranje učencev in dijakov na koronavirus v novem šolskem letu. Testiranje bo prostovoljno in bo potekalo v domačem okolju, je na novinarski konferenci poudaril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc. Sredstva za teste bodo zagotovili iz proračuna. Po besedah Ostrca bo prostovoljno samotestiranje učencev in dijakov, ki bo potekalo na domu, usmerjeno v iskanje posameznikov z znaki okužbe s koronavirusom, in ne iskanju asimptomatskih. Epidemični ukrepi bodo jeseni namreč usmerjeni predvsem v zaščito ranljivih skupin - starejših in imunsko oslabelih, je spomnil.

Za posameznega učenca in dijaka bo na mesec na voljo deset brezplačnih testov za samotestiranje.