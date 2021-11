V Sloveniji proti uvedbi izrednih razmer v zdravstvu

Bolnišnice so z današnjim dnem vzpostavile vse predvidene kapacitete za intenzivne covidne bolnike, in sicer 288. »S tem prehajamo na maksimum obravnav, ki jih zmoremo, da je standard še minimalno zadovoljiv,« je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Če bo intenzivnih bolnikov več, bodo v zdravstvu uvedli skrajne izredne razmere. Bolnike, tako covidne kot ostale, bodo v tem primeru sicer obravnavali, vendar pa bo standard močno zmanjšan. Priprave, kako se organizirati, če številka intenzivnih bolnikov preseže 288, že potekajo, je na današnji vladni novinarski konferenci povedal minister.

»Glede obravnav smo že sedaj v situaciji, ko po eni strani še komaj rešujemo življenja in po drugi strani zdravimo nujna in hitra stanja. Lahko bi rekli, da imamo v zdravstvu uveden zdravstveni lockdown, saj praktično nimamo druge izbire. Vsi nenujni posegi so odpovedani ali se odpovedujejo,« je pojasnil Poklukar.

Trenutno na navadnih oddelkih zdravijo 838 covidnih bolnikov, od tega jih 568 potrebuje oskrbo s kisikom. Na intenzivnih oddelkih pa je hospitaliziranih dodatnih 236 bolnikov.