V Sloveniji razmeroma več okužb kot v Italiji

Tako v Italiji kot v Sloveniji so včeraj zabeležili rekorden dnevni porast števila okužb od začetka pandemije. Na Apeninskem polotoku so ob 152.196 testiranjih potrdili 7332 okužb, prejšnji rekord pa so zabeležili 21. marca (6557), ko so sicer analizirali le 26.336 brisov. Umrlo je še 43 ljudi s covidom-19. Rekord števila brisov (6030) in okužb (182) so včeraj zabeležili tudi v FJK, kjer smrtnih žrtev ni bilo. V Sloveniji pa so opravili 4902 testa in zabeležili 707 okužb. Umrla sta dva bolnika s covidom-19.

Vlade evropskih držav vsak dan postrežejo s podatki o dnevnem številu okužb itd. Številke je večkrat težko razumeti, če so izvzete iz konteksta oziroma če jih ne primerjavo z drugimi. Včeraj smo se »poigrali« in primerjali torkovo stanje (italijanske številke so zato različne od zgoraj navedenih) pri sosedih, v Italiji in v Sloveniji, glede na število prebivalcev v obeh državah in pridobili aktualno epidemiološko sliko. V Sloveniji je okužen vsak 490. prebivalec, v Italiji pa vsak 692. prebivalec, prav tako je v Sloveniji razmeroma več ljudi v bolnišnicah kot v Italiji.

Naj poudarimo, da smo analizirali le torkovo stanje, ki se bo v prihodnjih dneh še zelo spreminjalo tudi glede na ukrepe, ki sta jih sprejeli vladi, in na obnašanje ljudi v obeh državah.