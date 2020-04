V Sloveniji se bojijo prvomajskih kresovanj

V Sloveniji so se začele prvomajske počitnice, če o počitnicah v tem času lahko sploh govorimo. Tudi v teh predprazničnih in prazničnih dneh ostaja v veljavi vladni odlok, ki zaradi epidemije novega koronavirusa prepoveduje zbiranje na javnih krajih in prehajanje občinskih meja. Ljudje so doslej kar dosledno spoštovali vladne ukrepe in prepovedi, ob praznikih, kot se je delno zgodilo za veliko noč, pa se zna to obrniti na glavo, zato bo policija do prihodnje nedelje, 3. maja, po vsej državi poostrila nadzor.

Milan Krek, novi direktor slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), opozarja, da če ljudje ne bodo več spoštovali omejitev, bodo čez 14 dni spet videli negativne podatke o številu okuženih. »Najbolj se bojim kresovanj. En sam prvomajski žur lahko pripelje do katastrofe. Dovolj je, da tja pride en okuženi z novim koronavirusom, pa bo bomo v roku dveh tednov imeli po 50 novo okuženih dnevno,« je izpostavil Krek. V zadnjih dneh se po poročanju medijev množi nezadovoljstvo v slovenski javnosti, ker vlada vztraja pri mnogih omejitvah, zelo veliko kritik je na račun tega, da je še naprej prepovedano prehajanje med občinami. Tudi Krek vsekakor vztraja, da so prepovedi javnega druženja in gibanja med občinami nujne.