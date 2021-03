V Sloveniji se je dvignilo povprečje potrjenih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 6767 PCR testiranjih potrdili 1253 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so tudi 32.063 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide preverjajo s PCR testi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 18,5-odstoten, sedemdnevno povprečje potrjenih dnevnih okužb pa se je dvignilo nad 900 in znaša 927, kar je 32 več kot dan prej. Umrle so tri osebe s covidom-19.

Hospitaliziranih je 497 covidnih bolnikov, trije manj kot včeraj, na intenzivni terapiji se jih zdravi 107, dva manj. V domačo oskrbo so odpustili 62 oseb.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je Sloveniji trenutno 12.182 aktivnih primerov okužbe. Doslej je skupno umrlo 4011 oseb s covidom-19.