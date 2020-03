Število okužb s koronavirusom covid-19 se je v Sloveniji povečalo na 47, je na današnji tiskovni konferenci sporočil minister za zdravje v odhajanju Aleš Šabeder. Okužbo so potrdili tudi na ginekološki kliniki UKC Ljubljana, zato so tam sprejeli ostre omejevalne ukrepe. V ljubljanski regiji je potrjenih 27 primerov, 12 na Dolenjskem in Beli krajini, po trije na Štajerskem in Primorskem in en v Murski Soboti. Število okuženih po besedah ministra žal narašča.