V Sloveniji se je tedensko povprečje okužb zvišalo

V Sloveniji so v torek ob 6212 PCR testih potrdili 1209 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je tako znašal 19,5 odstotka, je objavila vlada. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 516 covidnih bolnikov, med njimi 82 na intenzivni negi. Umrlo je 11 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb pa je naraslo na 761.

Sedemdnevno povprečje okužb je bilo tako v torek za 25 višje kot v ponedeljek. Bolnišnično oskrbo pa je potrebovalo 16 covidnih bolnikov manj, dva manj sta bila tudi na oddelkih intenzivne nege. Iz bolnišnic so v torek odpustili 54 covidnih bolnikov, 53 pa so jih v bolnišnice sprejeli.

V torek so opravili tudi 24.233 hitrih testov na koronavirus, kar je precej manj kot v ponedeljek, ko so jih opravili 48.003. V ponedeljek so sicer ob 4487 PCR testih potrdili 729 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 16,2 odstotka.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) število aktivnih primerov ocenjujejo na 10.731. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je doslej umrlo 3874 bolnikov s covidom-19.