V Sloveniji se je v zadnjem tednu število okužb povečalo

LJUBLJANA – V nedeljo so v Sloveniji potrdili pet okužb z novim koronavirusom, opravili so 335 testov. V bolnišnicah se zdravi 20 bolnikov s covidom-19, intenzivno terapijo potrebujejo trije.

V nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19, v domačo oskrbo je bil odpuščen en bolnik. Čeprav v statistiki, ki so jo sporočili z vlade, ni zabeleženih novih smrtnih žrtev, pa so iz hrastniškega doma za starejše občane, kjer je trenutno izbruh bolezni, v nedeljo sporočili, da sta umrla dva njihova oskrbovanca. Direktor doma Drago Kopušar je dejal, da je en umrl v mariborskem kliničnem centru, ena oskrbovanka pa je ponoči umrla v domu.

Doslej je bilo potrjeno 2087 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 116 bolnikov s covidom-19.

Minuli teden so v Sloveniji potrdili skupaj 134 novih okužb z novim koronavirusom, kar je 30 več kot teden pred tem. Umrli so trije bolniki s covidom-19, skupaj doslej že 116. Še naprej rahlo narašča tudi število hospitaliziranih in bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego.