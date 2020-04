V Sloveniji se nihče ne smeje Italiji

»V Sloveniji, kot tudi v Avstriji in Nemčiji, se nam v teh dneh smejejo zaradi prestrogih policijskih kontrol,« je tržaški novinar in pisatelj Paolo Rumiz zapisal v časniku Repubblica, v katerem objavlja dnevnik o svojih doživljanjih in občutkih v času koronavirusa. Rumizu se zdi policijski nadzor v Trstu prestrog in v nekaterih primerih pretiran, pri čemer navaja svojo izkušnjo s karabinjerji, ki so mu hoteli naložiti globo, ker naj bi se preveč oddaljil od hiše. Ne brez težav jim je dopovedal, da je to storil, ker v lekarni pod hišo ni našel dotičnega zdravila in je zato moral nujno v drugo lekarno, pri čemer je kršil vladno odredbo o gibanju v času epidemije. Našel je zdravilo in globe ni plačal.

V Sloveniji se najbrž nihče ne smeje Italiji in Italijanom, saj je policijski nadzor v državi predvsem v teh prazničnih dnevih močno poostren in bo tako ostal vsaj do nedelje, 3. maja.

Skupno so sicer po podatkih GPU (Generalne policijske uprave) slovenski policisti v dneh veljavnosti odloka, torej od 30. marca, do sobote izrekli 4620 opozoril, v 5745 primerih pa so predlog odstopili pristojnemu inšpektoratu. Res pa je, da na več policijskih upravah v en glas poudarjajo, da v teh dneh ne zaznavajo večjega števila kršitev, strah pa jih je dogajanj ob koncu tedna.