V Sloveniji so v ponedeljek potrdili 11.089 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 3172 PCR-testov in 121.068 hitrih antigenskih testov. Po oceni NIJZ-ja je trenutno 186.078 primerov aktivnih okužb, kar je 1685 primerov manj kot dan prej.

V slovenskih bolnišnicah je hospitaliziranih 804 ljudi, 141 se jih zdravi na intenzivni terapiji.

Umrlo je še 19 ljudi okuženih s koronavirusom.