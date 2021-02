V Sloveniji še upada število covidnih bolnikov v bolnišnicah

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 26.270 testiranj potrdili 1385 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 18,1-odstoten, opravili so jih 5482 in ugotovili 992 novih okužb, delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 1,9-odstoten, ob 20.788 testiranjih so potrdili 393 novih okužb. Umrlo je 10 covidnih bolnikov.

V Sloveniji je hospitaliziranih 828 bolnikov s covidom-19, kar je 36 manj kot torek, na intenzivni negi se jih zdravi 157, 3 manj kot v torek.

Včeraj so v Sloveniji opravili 5482 PCR testov na novi koronavirus. Pozitivnih je bilo 992 (18,1 odstotka). Opravili so tudi 20.788 hitrih antigenskih testov, pozitivnih je bilo 393 (1,9 odstotka).