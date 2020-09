V Sloveniji skrajšali karanteno na 10 dni

Z nedeljo, 13. septembra, se obdobje karantene ob vstopu iz epidemiološko nevarnih držav v Slovenijo skrajšuje s 14 na 10 dni. Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od nedelje ne bosta več časovno omejeni, je na novinarski konferenci dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Vlada je namreč na današnji seji sprejela spremembe odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti države.