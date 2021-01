V Sloveniji skupno število smrti covidnih bolnikov preseglo 3000

V Sloveniji so v nedeljo opravili 2200 PCR in hitrih testov, s katerimi so potrdili 426 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 21,4 odstotka, hitrih testov pa 12,1 odstotka. V nedeljo je umrlo 24 covidnih bolnikov, skupno število smrti oseb s covidom-19 v Sloveniji je tako preseglo 3000.

Po podatkih vlade so v nedeljo opravili 1720 PCR testov in z njimi potrdili 368 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 21,4 odstotka. V nedeljo so opravili tudi 480 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 58 oziroma 12,1 odstotka.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji do vključno nedelje umrlo 3022 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. V nedeljo je v bolnišnicah umrlo 19 oseb, v domovih za starejše pa pet.

Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1205 covidnih bolnikov (13 več kot v soboto), od teh 196 (šest manj kot v soboto) na intenzivni negi. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili 42 oseb, je na spletu objavila vlada.