V Sloveniji šole tudi prihodnji teden zaprte

Šole v Sloveniji bodo tudi prihodnji teden zaprte, je na tiskovni konferenci povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Pouk bo potekal na daljavo, vrtci pa bodo tudi v prihodnjem tednu nudili le nujno varstvo. Najprej so upoštevali skrb za zdravje, je izpostavila, takoj za njim pa znanje.

Nekatere dejavnosti bodo lahko znova odprle. Vlada je na dopisni seji sklenila, da bo od petka dovoljeno izvajanje pedikure, ki je izjemnega pomena za preventivno nego starejših, je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman. Odprte bodo lahko tudi specializirane otroške trgovine, ki prodajajo opremo za male in mlajše otroke in doječe matere. Zaporo ukinjajo tudi za trgovine, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, za specializirane prodajalne motornih vozil in koles, prodajalne pohištva, storitve na področju fotografske dejavnosti, urarstva in zlatarstva ter fotokopirnice. Vse bodo morale zagotavljati omejitev ene stranke na 30 kvadratnih metrov.