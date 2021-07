V Sloveniji spet več kot sto okužb

Včeraj so v Sloveniji opravili 1807 PCR testov in pritem potrdili 111 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. To je najvišje potrjeno število okužb na dan po 15. juniju. V bolnišnicah zdravijo 27 covidnih bolnikov, od tega jih osem potrebuje intenzivno zdravljenje. V torek ni umrl noben covidni bolnik.V torek so opravili tudi 18.582 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testi. Delež pozitivnih PCR testovznaša 6,1 odstotka in je odstotno točko višji kot dan prej. V bolnišnicah zdravijo enega covidnega bolnika manj kot dan prej, prav tako eden manj potrebuje intenzivno zdravljenje, so pa v torek iz bolnišnic v domačo oskrboodpustili tri bolnike.

V državi je po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 838 aktivnih okužb, v primerjavi z dnevom poprej se je povečalo za 39.14. Dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 39, dva več kotdan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 58, še v torek jeznašalo 54.

Ob tem so na NIJZ objavili podatke o okužbah med dijaki, ki so se vrnili z maturantskega izleta v Lloret de Mar v Španiji. Med skupino dolenjskih maturantov so do torka potrdili 138 okužb z novim koronavirusom, ti so dodatno okužili še vsaj 87 ljudi (sekundarne okužbe), epidemiologi pa so prepoznali še 470 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha, za katere so predlagali karanteno na domu.

Med dijaki z gorenjske, ki so prav tako dopustovali v omenjenem španskem letovišču, a so se v Slovenijo vrnili nekaj dni pozneje, pa so do torka potrdili 69 okužb, ti so dodatno okužili vsaj 14 ljudi. Epidemiologi pa so v povezavi s tem izbruhom prepoznali še 306 visoko tveganih stikov, zakatere so predlagali karanteno.