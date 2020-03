V Sloveniji starejši po nakupe le med 8. in 10. uro

Slovenska vlada je po dveh dneh zasedanj uspela pod streho spraviti obširen zakonski predog, ki predvideva številne interventne ukrepe za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa oziroma bolezni covid-19 za državljane ter gospodarstvo. Paket je finančno ovrednoten na tri milijarde evrov.

»Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu,« so nanizali v sporočilu po seji vlade.

Podrobneje bodo sprejete ukrepe na nedeljski popoldanski novinarski konferenci predstavili predsednik vlade in SDS Janez Janša ter podpredsedniki vlade in prvaki koalicijskih strank DeSUS, SMC in NSi Aleksandra Pivec, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin.

STAREJŠI PO NAKUPE LE MED 8. IN 10. URO

Vlada je na sobotni seji med drugim sklenila, da bodo nakupi v trgovinah od ponedeljka med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice.

Upokojenci bodo smeli po nakupe le v tem časovnem intervalu. Podaljšali so tudi prepoved opravljanja zračnih prevozov potnikov v Sloveniji. Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine želi vlada to skupine dodatno zaščititi tako, da se jih loči od ostale skupine potrošnikov, so pojasnili v sporočilu po seji vlade. Odlok začne veljati v ponedeljek.