V Sloveniji tudi pod minus dvajset stopinj

Pretekla noč je bila marsikje v Sloveniji zelo mrzla. Najhladneje je bilo v zatišnih legah in mraziščih na Notranjskem, Dolenjskem in Gorenjskem. Ponekod so se temperature spustile tudi pod minus 20 stopinj Celzija. V Ljubljani so zjutraj izmerili minus 5,6 stopinje, v Kočevju minus 12,1, tudi na Obali se je ohladilo pod ledišče. Na letališču Portorož so ob 7. uri izmerili minus 3,4 stopinje, v Novem mestu minus 5, v Celju minus 7,7, v Slovenj Gradcu minus 8,1, v Ratečah minus 13, poroča Agencija RS za okolje (Arso). V Novi vasi - Bloke se je ohladilo do minus 21,4 stopinje Celzija, v Retjah do minus 25,3, v Zadlogu do minus 15,8, na Babnem polju 17,6 stopinje, je na Twitterju navedel portal neurje.si. V mrazišču na Mrzli Komni se je temperatura preteklo noč spustila do minus 36,8 stopinje. Malo po poldnevu se temperatura zraka tam še vedno giblje okrog minus 22 stopinj.

Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov znatna, nižje pa zmerna, poroča Arso.