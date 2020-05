V Sloveniji včeraj ob 616 opravljenih testiranjih že drugi dan zapored niso potrdili nobene nove okužbe z novim koronavirusom. Skupno število potrjenih okužb tako ostaja 1439.

Zabeležili pa so eno smrtno žrtev s covidom-19. Doslej je skupno umrlo 97 okuženih. Skupno so doslej opravili 56.136 testiranj. Hospitaliziranih je bilo 58 bolnikov, od teh jih je bilo 20 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili tri osebe.