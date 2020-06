V Sloveniji so včeraj ob 767 testiranjih potrdili dve novi okužbi z novim koronavirusom, umrla pa ni nobena oseba s covidom-19.

Spremenili pa se niso niti podatki o hospitaliziranih. V bolnišnici ostaja šest oseb s to boleznijo, nihče pa ne potrebuje intenzivne nege. Skupno so doslej v Sloveniji opravili 87.095 testov in potrdili 1492 primerov okužbe z novim koronavirusom. Skupaj je doslej umrlo 109 bolnikov z novo koronavirusno boleznijo.