V Sloveniji upada število aktivno okuženih

V Sloveniji so včeraj ob 7194 PCR testiranjih potrdili 2668 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 37-odstoten. V državi je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno aktivno okuženih 42.559 ljudi, kar je 898 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev se je zmanjšalo za 142 in znaša 2786, 14-dnevno pa se je zmanjšalo za 43 in znaša 2019.

V bolnišnicah zdravijo 1145 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 286.