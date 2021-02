V Sloveniji v februarju še nikoli 25°C

V preteklih dveh dneh je bil v Sloveniji v več krajih presežen dosedanji februarski temperaturni rekord. Med drugim je padel tudi absolutni slovenski februarski rekord. V sredo, 24. februarja, sta Arsovi meteorološki postaji v Biljah pri Novi Gorici in v Dolenjah pri Ajdovščini namerili 25,3 stopinje Celzija. Gre za najzgodnejši datum v letu s temperaturami, ki so dosegle vsaj 25 stopinj Celzija. Pred tem je v Sloveniji temperatura najprej v letu dosegla 25 stopinj Celzija 14. marca, in sicer leta 1957 v Črnomlju.