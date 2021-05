V Sloveniji so v nedeljo opravili 1310 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 147 okužb, kar predstavlja 11,2-odstotni delež. Opravljenih je bilo tudi 6794 hitrih antigenskih testov. V bolnišnicah trenutno zdravijo 509 bolnikov s covidom-19, 133 na intenzivni negi. V nedeljo je umrlo šest covidnih bolnikov, iz bolnišnic pa so dpustili 15 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 606, po podatkih sledilnika za covid-19 pa je aktivnih primerov 8949.