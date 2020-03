V Sloveniji so v zadnjih 24 urah odkrili 13 novih okužb s koronavirusom. Skupno število okuženih se je povečalo na 286. Včeraj so za primerjavo ugotovili 20 novih okužb, v ponedeljek pa 34 novih okužb. Do danes so na koronavirus testirali 8730 ljudi.

Medtem poročajo o prvi okužbi v občini Ilirska Bistrica, okužen je eden od zaposlenih v občinski upravi.