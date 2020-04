Včeraj so v Sloveniji potrdili 13 novih primerov okužbe s koronavirusom in ni bilo novih smrtnih žrtev. Opravili so 1268 testiranj. Število bolnikov se je znižalo že sedmi dan zapored, prav tako upada že deveti dan tudi število bolnikov na intenzivnih oddelkih. Včeraj je bilo hospitaliziranih 80 okuženih, med njimi 23 v oddelkih za intenzivno oskrbo. Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19.