V Sloveniji so včeraj ob 919 testiranjih potrdili 14 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Novih smrtnih žrtev niso zabeležili. Hospitaliziranih je 21 bolnikov s covidom-19, štirje ležijo na intenzivni negi, iz bolnišnične oskrbe pa niso odpustili nikogar. Nove okužbe so včeraj potrdili v 13 občinah, po eno okužbo tudi v primorskih občinah Ajdovščini in Ilirski Bistrici. Doslej so v Sloveniji potrdili 2115 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 117 bolnikov s covidom-19.