V Sloveniji so včeraj ob 6710 testiranjih potrdili 1796 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 26,7-odstoten in se je tako v zadnjih 24 urah zmanjšal še za 1,5%, potem ko je v preteklih dneh dosegal do okrog 35%. Včeraj je umrlo 23 bolnikov s covidom-19, enako število kot v četrtek.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 8740 testiranjih potrdili 2769 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 31,6-odstoten. Umrlo je 15 bolnikov s covidom-19