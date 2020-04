V Sloveniji včeraj 33 novih primerov okužbe

V Sloveniji so včeraj odkrili 33 novih primerov okužbe s koronavirusom covid-19. Skupno število okuženih se je tako povečalo na 1124. Včeraj so tudi zabeležili 3 nove smrtne žrtve, skupno je izgubilo življenje 43 okuženih.

V slovenskih bolnišnicah in njihovih intenzivnih oddelkih se je v sredo zdravilo 108 bolnikov s covidom-19, trije manj kot dan prej. Tudi na intenzivnih oddelkih je bil en bolnik manj. Iz UKC Ljubljana so medtem sporočili, da so vsi umrli s covidom-19 bili starejši od 60 let in so imeli pridružene druge bolezni.