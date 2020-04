V Sloveniji so včeraj odkrili 36 novih okužb s koronavirusom, zabeležili pa so tudi štiri smrtne žrtve. Skupno število okuženih se je povečalo na 1091, do včeraj pa je skupno umrlo 40 okuženih. Včeraj so opravili 1214 testov na novi koronavirus, skupaj v času koronavirusa 30.669.

Na včerajšnji dan je bilo hospitaliziranih 111 bolnikov z novim koronavirusom, 111 jih je bilo v oddelkih za intenzivno oskrbo. Iz bolnišnične oskrbe so doslej skupno odpustili 120 ljudi.