V Sloveniji so včeraj ob 1174 testiranjih potrdili le 9 novih okužb s koronavirusom in ni bilo novih smrtnih žrtev. Skupno so do včeraj potrdili 1344 primerov okužbe, opravljenih pa je bilo 42.976 testiranj. Doslej so zabeležili 77 smrtnih žrtev.

Tudi število hospitaliziranih bolnikov je glede na nedeljo še upadlo, skupno jih je 85, trije manj kot v nedeljo, v intenzivni negi pa 25, en bolnik manj kot v nedeljo. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo tudi odpustili štiri osebe.