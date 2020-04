V Sloveniji so včeraj odkrili 43 novih primerov okužbe s koronavirusom, opravili pa so 1188 testov. Skupno število potrjenih okužb se je tako povečalo na 977. Hospitaliziranih je 109 bolnikov, 31 jih leži na oddelkih za intenzivno oskrbo. Dve osebi sta včeraj umrli, skupno so doslej zabeležili 22 smrtnih žrtev. Število hospitaliziranih bolnikov in bolnikov v intenzivni negi sed je v petek poveačlo, je izpostavil uradni govorec vlade Jelko Kacin, iz bolnišnice pa so odpustili 10 bolnikov.