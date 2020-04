V Sloveniji včeraj potrdili 10 novih primerov okužbe

Včeraj so v Sloveniji ob 1317 testih potrdili 10 novih primerov okužbe s koronavirusom. Skupaj so potrdili 1418 okužb. Zabeležili so tudi tri nove smrtne žrtve med bolniki okuženimi s covidom-19, skupno je doslej umrlo tudi zaradi koronavirusa 89 ljudi.

Hospitaliziranih je bilo 73 okuženih s koronavirusom (5 manj kot v ponedeljek), od teh jih je 25 (1 pacient več kot v ponedeljek) ležalo na intenzivni negi, v domačo oskrbo pa so odpustili sedem oseb.

Do včerajšnjega dne so v Sloveniji opravili 51.607 testiranj. Med 1418 okuženimi je 627 moških in 791 žensk.