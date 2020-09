V Sloveniji včeraj potrdili 104 nove okužbe

V Sloveniji so včeraj ob 3070 testiranjih potrdili 104 nove primere okužbe z novim koronavirusom, sedem na Primorskem, in sicer dve v Divači, po eno pa v občinah Pivka, Ilirska Bistrica, Miren-Kostanjevica, Piran in Tolmin. Umrl je en bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je 62 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 11 leži na intenzivni negi, 9 pacientov potrebuje ventilator. Včeraj so v domačo oskrbo odpustili enega bolnika. Skupaj je bilo doslej v Sloveniji 4058 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 136 bolnikov s covidom-19.

Število aktivno okuženih je prvič preseglo tisoč, včeraj jih je bilo 1026. V času prvega vala je bilo največ aktivno okuženih 609, in sicer 3. aprila. V drugem valu epidemije je bila ta številka presežena 9. septembra, ko je bilo že 635 aktivno okuženih.