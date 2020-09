V Sloveniji so včeraj ob rekordnih 3191 testiranjih potrdili 105 okužb z novim koronavirusom, osem na Primorskem. Tri okužbe so potrdili v Pivki, dve v Novi Gorici, po eno pa v Kopru, Postojni in Piranu. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Hospitaliziranih je 26 oseb, med njimi jih pet potrebuje intenzivno nego.

V Sloveniji je trenutno 769 aktivnih okužb. Doslej so potrdili 3603 okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je 135 bolnikov s covidom-19.