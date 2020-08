V Sloveniji so včeraj ob 892 testiranjih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom in niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, 5 bolnikov je bilo na intenzivni negi. V domačo oskrbo so včeraj odpustili dve osebi. Med včerajšnjimi potrjenimi primeri ni bilo novih okužb na Primorskem.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2171 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19.