V Sloveniji včeraj potrdili 1560 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 15.947 testiranj potrdili 1560 novih okužb z novim koronavirus. Delež pozitivnih PCR testov je bil 21,3-odstoten, opravili so jih 5709, pri čemer jih je bilo pozitivnih 1217. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov pa je bil 3,4-odstoten. Ob 10.237 hitrih testih so ugotovili 343 novih okžb. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je 1012 covidnih bolnikov, kar je 20 manj kot v ponedeljek, na intenzivni negi se jih zdravi 165, trije manj.

Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 82 ljudi. Od začetka pandemije je v Sloveniji umrlo 3564 covidnih bolnikov.