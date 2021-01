V Sloveniji včeraj potrdili 1690 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 14.010 PCR in hitrih testov potrdili 1690 novih okužb z novim koronavirusom. Skupni delež pozitivnih testov je bil 12,1 odstoten, pri čemer so ob 5306 PCR testih potrdili 1211 novih okužb oz. 22,8 odstotka, ob 8704 hitrih antigenskih testov pa 479 novih okužb oz. 5,5 odstotka. Umrlo je 25 bolnikov s covidom-19.

V bolnišnicah se zdravi 1200 covidnih bolnikov, 37 manj kot dan prej, na intenzivnih negah pa 187 covidnih bolnikov, trije več.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dnevno povprečje okuženih v zadnjem tednu znašalo 1327, to pomeni, da je bil na državni ravni dosežen en kriterij za začetek sproščanja ukrepov v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko. Drug kriterij bo dosežen, ko se bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov spustilo pod 1200.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih skupaj 151.137 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 3231 covidnih bolnikov.