V Sloveniji so včeraj ob 917 testiranjih potrdili 17 novih okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi smrt enega bolnika s covidom-19. V slovenskih bolnišnicah se zdravi 24 bolnikov z novim koronavirusom, med temi jih pet leži na intenzivni negi. Doslej so v Sloveniji potrdili 2156 okužb z novim koronavirusom in je skupaj umrlo 119 bolnikov.