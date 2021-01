V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu opravljenih 11.494 PCR in hitrih testov potrdili 1767 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,1-odstoten, hitrih testov pa 6-odstoten. Ob opravljenih 5637 PCR testih so potrdili 1415 okužb, ob 5857 hitrih testih pa 352 okužb. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 1266 covidnih bolnikov, 22 več kot dan prej, 199 jih je potrebovalo intenzivno nego, kar je 7 manj. Domov so odpustili 80 oseb.