V Sloveniji včeraj potrdili 18 novih okužb, dve na Primorskem

Včeraj so v Sloveniji ob 974 testiranjih potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi smrt enega bolnika s covidom-19. Hospitaliziranih je 22 bolnikov s covidom-19, med temi trije ležijo na intenzivni negi. Okužbo z novim koronavirusom so v torek potrdili v 13 občinah, med drugim po eno tudi v občinah Postojna in Vipava. Včeraj so iz bolnišnice odpustili dva bolnika z novo koronavirusno boleznijo.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2208 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 124 bolnikov s covidom-19.