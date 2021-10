V Sloveniji včeraj potrdili 1845 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 6639 PCR testiranjih potrdili 1845 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 27,8-odstoten in se je torej v primerjavi z dnevom prej zmanjšal za 1,3 odstotka. Opravili so tudi 24.320 hitrih antigenskih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida praviloma preverijo še s PCR-testi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1306, kar je 108 več kot dan prej. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 706, kar je 42 več kot dan prej. Po podatkih NIJZ-ja je v Sloveniji trenutno 14.904 aktivnih okužb.