V Sloveniji včeraj potrdili 192 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 3645 testiranjih potrdili 192 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število potrjenih okužb v enem dnevu doslej. Skupno število doslej potrjenih okužb z novim koronavirusom je tako preseglo 5000, skupno so jih doslej našteli 5007. Hospitaliziranih je 60 oseb, med njimi jih 15 leži na intenzivni negi. Iz bolnišnice so včeraj odpustili 11 oseb.

V Sloveniji je trenutno 1509 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Včeraj noben bolnik s covidom-19 ni umrl. Doslej so zabeležili 145 smrtnih žrtev.