V Sloveniji so včeraj potrdili 21 novih okužb z novim koronavirusom, skupno je bilo do zdaj 1269 okuženih. Opravili so 1023 testiranj, včeraj niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Hospitaliziranih je bilo 99 okuženih s covidom-19, 31 okuženih leži na oddelku za intenzivno oskrbo. Devet bolnikov so odpustili v domačo oskrbo.